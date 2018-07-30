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Шапаренко будет играть месяц в защитной маске

21:20 49 Читати українською
Шапаренко будет играть месяц в защитной маске
Николай Шапаренко / Фото ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко еще не полностью восстановился от травмы.

Напомним, во время матча первого тура чемпионата УПЛ Динамо – Ворскла (1:0) Николай Шапаренко получил тяжелую травму – ему сломали нос после удара ногой в лицо в игровом эпизоде.

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"Целый месяц Николай будет вынужден тренироваться и играть в специальной прозрачной защитной маске. Конечно, подобные травмы нередко случаются в футболе. Игрок Ворсклы, не хотел нанести травму. Пытаясь выбить изо всей силы мяч, он просто не попал, но при этом он действовал очень опасно и попал Коли в лицо.

Это очень серьезная травма, ведь мог быть и осколочный, и вдавленный перелом переносицы, что могло привести к серьезной операции, и тогда бы игрок выбыл из тренировочного процесса на длительный срок. К счастью, пока все нормально, сегодня он проведет первую тренировку после травмы. Однако ближайший месяц он будет тренироваться исключительно в защитной маске", – цитирует главного врача первой команды Леонида Миронова официальный сайт Динамо.

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