Снайпер Динамо і ще 2 українські герої туру в УПЛ – вони вразили переможними голами й особливим (не)святкуванням

Колишній та нинішній динамівці Дмитро Хльобас і Назарій Русин, а також півзахисник донецького Олімпіка Віталій Балашов. Усі вони забили вирішальні голи та пораділи цьому особливим чином.

Назарій Русин забив своєму рідному клубові. Динамо вистраждало перемогу над ФК Львів завдяки голу 19-річного форварда, який вийшов на 90+1-й хвилині. Дуже приємно, що молодий талант, для якого це вже третій гол на високому рівні, втримався і показово не святкував свій успіх. Не часто в українському футболі зустрінеш такі жести поваги гравця топ-клубу щодо скромної команди. Львів виховав динамівського "Агуеро" (чи радше "Мессі"?) не тільки хорошим гравцем.

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Цікаво, що Русин за останні 3 сезони на молодіжному та дорослому рівні демонструє результативність на рівні якогось Мессі – в середньому 0,93 гола за матч. У Назарія наразі кульгає точність пасів (74.6%), зате йому багато не треба для взяття воріт: приблизно кожних 1,5 удару за матч завершується забитим м'ячем. За менше ніж 40 хвилин у головній команді Динамо на його рахунку 3 голи: у Лізі Європи, Кубку та чемпіонаті України.

До слова, після гри в ефірі Профутболу Русин заявив, що мріє перейти колись у Реал Мадрид, як Андрій Лунін: "Якщо ви за мною слідкували, я кожен матч Ліги чемпіонів закидував у сторіс "Хала Мадрид" на підтримку Реала". Хоча перед тим він прагне побити рекорд голів у чемпіонаті України. У нього поки не видно зіркової хвороби, але впевненості в собі не позичати. Давай, хлопче, збірній України потрібні амбітні снайпери.

Дмитро Хльобас забив свої перші голи в УПЛ за Десну після того, як покинув київське Динамо. Свій перший гол він відсвяткував у стилі Кріштіану Роналду, хоча емоцій порівняно з Кріштіану трохи бракувало. Що сподобалось – те, як 24-річний форвард розібрався із суперниками. Якщо той же Русин просто вправно скористався результативним пасом партнера, то тут обидва голи чисто "на совісті" нападника чернігівців – класно вирішив.

Хльобас має привабливу статистику в УПЛ за останні 2 сезони: 1 матч за Динамо – 1 гол, 2 матчі за Десну – 2 голи. А додайте до цього ще 2 асисти на Олександра Філіпова. Усі голи чернігівського клубу в УПЛ прийшли після активної участі Дмитра. Нічого дивного, що це найкращий гравець 2 туру, хоча капітан Шахтаря Тайсон з голом і двома гольовими пасами також робив міцну заявку.

Віталій Балашов – ще один українець, який розібрався на індивідуальному класі. Колись великих надій талант, зараз просто добротний 27-річний вінгер, здатний вирішити долю рівного матчу з бронзовим призером минулого сезону УПЛ. Він не забивав у чемпіонату України рівно 4 роки – з липня 2014-го. Вихованець одеського футболу приніс Олімпіку важливі 3 очки у матчі проти Ворскли, а цього майже ніхто не помітив. Несправедливо.

Тим паче, що атакувальний хавбек також відзначився оригінальним святкуванням, показавши жест посипання солі. "Хотілося спробувати щось нове. Це жест турецького кухаря, який солить м'ясо", – прокоментував свою особливу радість Балашов.

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