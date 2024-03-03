Колишній півзахисник Челсі та збірної Франції Еммануель Петі переконаний, що перехід в Арсенал допоміг би Михайлові Мудрику розкритися на повну.

"Немає гарантій, що Мудрик досяг би успіху в Арсеналі.

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Але шанси були б більші, тому що команда там краще структурована та має значно більшу стабільність", – цитує Петі Afcstuff.

Нагадаємо, у січні 2023 року Мудрик мав шанс перейти в Арсеналі, але клуби не змогли домовитись щодо ціни і вінгер Шахтаря опинився в Челсі. У поточному сезоні Михайло провів за "синіх" 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 3 асисти.

Чемпіон світу та Європи у складі збірної Франції – Еммануель Петі – виступав за Челсі з 2001 по 2004 роки, де й повісив бутси на цвях. До цього захищав кольори Монако, Арсенала і Барселони.

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