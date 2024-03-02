Зах Бауманн феєрично стартував у матчі молодіжного чемпіонату Англії. Дивіться відео гола від українця на "Футбол 24".

Український півзахисник Зах Бауманн напередодні дебютував за молодіжну команду Манчестер Юнайтед. 17-річний хавбек у першому ж для себе матчі за U-21 відзначився голом.

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Наш земляк відкрив рахунок у поєдинку проти Дербі Каунті, який "червоні дияволи", в результаті, програли 2:4.

Нагадаємо, Бауманн – син емігрантів із Коломиї. Він народився в Болтоні та всю кар'єру проводить в академії МЮ. Він грає в середині поля та має рудий колір волосся, через що його порівнюють із легендою клубу Полом Скоулзом.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що гравець, який може виступати також за збірну Англії, виявив бажання захищати кольори України.

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