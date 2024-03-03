Бывший полузащитник Челси и сборной Франции Эммануэль Пети убежден, что переход в Арсенал помог бы Михаилу Мудрику раскрыться на полную.

“Нет гарантий, что Мудрик преуспел бы в Арсенале.

"Украинский Скоулз" голом дебютировал за Манчестер Юнайтед U-21 – видео красоты от хавбека, которого ждут в сборной

Но шансы были бы больше, потому что команда там лучше структурирована и имеет значительно большую стабильность", – цитирует Пети Afcstuff.

Напомним, в январе 2023 года у Мудрика был шанс перейти в Арсенале, но клубы не смогли договориться по цене и вингер Шахтера оказался в Челси. В текущем сезоне Михаил провел за "синих" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции – Эммануэль Пети – выступал за Челси с 2001 по 2004 годы, где и повесил бутсы на гвоздь. До этого защищал цвета Монако, Арсенала и Барселоны.

Мудрик бросил вызов Цыганкову, новая позиция и загадка поцелуя украинца – звезда, которую выгоняли из Челси, покоряет Англию