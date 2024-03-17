Журналістка УПЛ ТБ і Металіста 1925 Дар'я Лелюк пригадала, як харківський клуб через проблеми з фінансуванням ледь не зник з футбольної карти України.

"У мене багато чудових спогадів із нашою командою. Металіст 1925 – це, перш за все, моя друга родина, у яку мене прийняли. Звідси і почався мій шлях у футбольній сфері. Тому, якщо команда переживає якісь емоції, то я переживаю їх разом із ними.

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Цілий спектр емоцій ми пережили, коли клуб був на межі припинення існування. Того дійсно ніхто не очікував на той момент. Шанс того, що ми встигнемо знайти за короткий час, який був відведений, нового власника чи президента, дорівнював 1%.

Я пам’ятаю, як ми приїжджаємо на базу в останній день, коли нам мали оголосити ці новини. Тоді ми вже їхали прощатись, скажу вам чесно. Так співпало, що я приїхала в чорній одежі, а керівництво клубу мене запитало: "Що, клуб приїхала хоронити, так?".

І оголошують про те, що в останній момент у нас з‘явився новий власник, який не дозволить, щоб харківський футбол припинив своє існування. Звісно, що всі були в шоці. Ми до останнього не вірили, були просто неймовірні емоції", – цитує Дар'ю Лелюк YeSport.

Нагадаємо, наприкінці літа-2023 інвестор Металіста 1925 повідомив про неможливість фінансування клубу через масові ракетні обстріли, які знищили підприємства. Буквально в останній момент харківський клуб отримав нового інвестора і і продовжив виступи в УПЛ. Взимку Металіст 1925 запросив Віктора Скрипника та кількох досвідчених футболістів, але поки це не допомагає – лише одне очко в 4-х стартових матчах року і 14 місце в УПЛ.

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