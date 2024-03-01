"Легіонери запорізького Металурга чудили? Не без цього. Якщо брати Жуніора – справжній професіонал своєї справи. Чому ним не зацікавились Шахтар або Динамо – не знаю. Настільки технічно обдарованих футболістів я не зустрічав в своєму житті.

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Повна протилежність – Джефферсон. Дуже смішний чувак. Він грав в дублі Інтернасьйонала, але мав проблеми з законом. Довго сидів через наркотики. Вийшов з в'язниці, приїхав в Україну на перегляд. Підписав контракт, перша зарплата – 10 тисяч доларів. Ніхто його не міг знайти. І понеслося. Президент клубу був розлючений. Вимагав, щоб я знайшов його негайно.

В мене не було машини на той момент. Проїхав все Запоріжжя на таксі. Знайшовся він в готелі Інтурист. П'яний, пляшка шампанського, кілька дівчат. Пройшов час, контракт розірвали. Через деякий час дізнаюсь, що він знову потрапив у в'язницю Сан-Паулу", – поділився Жилмар в інтерв'ю Українському футболу.

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