"У меня много замечательных воспоминаний с нашей командой. Металлист 1925 – это, прежде всего, моя вторая семья, в которую меня приняли. Отсюда и начался мой путь в футбольной сфере. Поэтому, если команда переживает какие-то эмоции, то я переживаю их вместе с ними.

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Целый спектр эмоций мы пережили, когда клуб был на грани прекращения существования. Этого действительно никто не ожидал на тот момент. Шанс того, что мы успеем найти за короткое время, которое было отведено, нового владельца или президента, равнялся 1%.

Я помню, как мы приезжаем на базу в последний день, когда нам должны были объявить эти новости. Тогда мы уже ехали прощаться, скажу вам честно. Так совпало, что я приехала в черной одежде, а руководство клуба меня спросило: "Что, клуб приехала хоронить, да?".

И объявляют о том, что в последний момент у нас появился новый владелец, который не позволит, чтобы харьковский футбол прекратил свое существование. Естественно, что все были в шоке. Мы до последнего не верили, были просто невероятные эмоции", – цитирует Дарью Лелюк YeSport.

Напомним, в конце лета-2023 инвестор Металлиста 1925 сообщил о невозможности финансирования клуба из-за массовых ракетных обстрелов, которые уничтожили предприятия. Буквально в последний момент харьковский клуб получил нового инвестора и и продолжил выступления в УПЛ. Зимой Металлист 1925 пригласил Виктора Скрипника и нескольких опытных футболистов, но пока это не помогает – лишь одно очко в 4-х стартовых матчах года и 14 место в УПЛ.

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