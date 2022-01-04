Шанс для Жерсона: Труа офіційно змінив наставника
На тренерському містку Труа, за який виступає динамівець Жерсон Родрігес, відбулись зміни.
Бруно Ілвес очолив французьку команду, що входить у City Football Group (групу клубів, які належать власникам Ман Сіті – прим.), повідомляє прес-служба Труа. Головним завданням 46-річного фахівця буде збереження прописки в еліті.
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Бруно підписав контракт до 2023 року. Зміну тренера можна вважати шансом для орендованого у Динамо Жерсона Родрігеса, яким був незадоволений попередній наставник Лоран Батлес. Тоді все йшло до дострокового прощання з вінгером.
Зауважимо, Бруно Ілвес є легендою Монако, у якому провів усю професіональну кар'єру. Після її завершення отримав диплом тренера й очолював молдовський Шериф (лише місяць), а також французькі По й Кевійю (по півтора року).
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