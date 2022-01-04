На тренерському містку Труа, за який виступає динамівець Жерсон Родрігес, відбулись зміни.

Бруно Ілвес очолив французьку команду, що входить у City Football Group (групу клубів, які належать власникам Ман Сіті – прим.), повідомляє прес-служба Труа. Головним завданням 46-річного фахівця буде збереження прописки в еліті.

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Бруно підписав контракт до 2023 року. Зміну тренера можна вважати шансом для орендованого у Динамо Жерсона Родрігеса, яким був незадоволений попередній наставник Лоран Батлес. Тоді все йшло до дострокового прощання з вінгером.

Зауважимо, Бруно Ілвес є легендою Монако, у якому провів усю професіональну кар'єру. Після її завершення отримав диплом тренера й очолював молдовський Шериф (лише місяць), а також французькі По й Кевійю (по півтора року).

????? ????? est officiellement le nouvel entraîneur de l’ESTAC ! ️

Le technicien s’est engagé au club jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣.

Bienvenue à Troyes coach Irles !

Plus d’infos https://t.co/vDArvIr3mA#TeamEstac ️ pic.twitter.com/w4vKxQs3nN — ESTAC Troyes (@estac_officiel) January 3, 2022

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