На тренерском мостике Труа, за который выступает динамовец Жерсон Родригес, произошли перемены.

Бруно Илвес возглавил входящую в City Football Group французскую команду, сообщает пресс-служба Труа. Главной задачей 46-летнего специалиста будет сохранение прописки в элите.

Луческу выступил против возвращения Жерсона в Динамо

Бруно подписал договор до 2023 года. Смену тренера можно считать шансом для арендованного у Динамо Жерсона Родригеса, которым был недоволен предыдущий наставник Лоран Батлес. Тогда все шло к досрочному прощанию с вингером.

Заметим, что Бруно Илвес является легендой Монако, в котором провел всю профессиональную карьеру. После ее завершения получил диплом тренера и возглавлял молдавский Шериф (всего месяц), а также французские По и Кевийю (по полтора года).

????? ????? официально новый трейнер ESTAC! ️

Техник работает в клубе до 2️⃣0️⃣2️⃣3 июня.

Добро пожаловать к тренеру Труа Ирлесу!

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