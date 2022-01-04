Шанс для Жерсона: Труа официально сменил наставника
На тренерском мостике Труа, за который выступает динамовец Жерсон Родригес, произошли перемены.
Бруно Илвес возглавил входящую в City Football Group французскую команду, сообщает пресс-служба Труа. Главной задачей 46-летнего специалиста будет сохранение прописки в элите.
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Бруно подписал договор до 2023 года. Смену тренера можно считать шансом для арендованного у Динамо Жерсона Родригеса, которым был недоволен предыдущий наставник Лоран Батлес. Тогда все шло к досрочному прощанию с вингером.
Заметим, что Бруно Илвес является легендой Монако, в котором провел всю профессиональную карьеру. После ее завершения получил диплом тренера и возглавлял молдавский Шериф (всего месяц), а также французские По и Кевийю (по полтора года).
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