Нападник Труа Жерсон Родрігес ще не знає де гратиме у новому році.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не бачить місця у своїй команді для Жерсона Родрігеса, повідомляє Meta-ratings.

Жерсон Родрігес близький до повернення в Динамо – Труа готовий розпрощатись зі скандальним нападником

Керівництво Труа хоче достроково припинити орендний договір люксембурзького форварда та повернути його до табору "біло-синіх". За такого сценарію Динамо буде змушене шукати нову команду для скандального нападника.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Жерсон провів 9 матчів, в яких відзначився голом. За інформацією французької преси, наставник Труа має претензії до Родрігеса і залишає його поза заявкою вже 5 матчів поспіль.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо