Вінгер Труа Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, вже взимку може знову повернутись до Києва.

Жерсон потрапив у немилість тренера Труа Лорана Батлеса та пропустив останні 4 матчі команди, не потрапивши навіть до заявки, повідомляє Le Quotidien.

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Зазначається, що наставник начебто незадоволений як виступами Родрігеса, так і його способом життя. Через це клуб вже розглядає можливість повернути Жерсона в Динамо.

Додамо, що люксембуржець провів 12 матчів за Труа у поточному сезоні, у яких забив 1 гол. Права на гравця належать київському Динамо.

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