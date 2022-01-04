ПСЖ влаштував погром у Кубку Франції – Мбаппе оформив хет-трик і святкував ювілей
ПСЖ розтрощив Ванн (4:0) в 1/16 Кубку Франції. Читайте звіт матчу і дивіться відеоогляд на Футбол 24.
Кубок Франції, 1/16
Ванн – ПСЖ – 0:4
Голи: Кімпембе, 28, Мбаппе, 59, 71, 76
Середняк Ліги 2 приймав команду Маурісіо Почеттіно, але протриматись йому вдалось лише до 28 хвилини, допоки Кімпембе не прошив кіпера потужним ударом головою.
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Ліонель Мессі та Неймар пропускали поєдинок через коронавірус і травму відповідно, а тому команду за собою повів Кіліан Мбаппе. У другому таймі 23-річний француз оформив красивий хет-трик. Третій м'яч став для Кіліана 150-м у футболці ПСЖ у всіх турнірах.
Парижани впевнено пройшли в 1/8 фіналу, де зіграють з Нантом, який на попередньому етапі здолав Вітре.
Відеоогляд кубкового матчу: