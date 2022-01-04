ПСЖ розтрощив Ванн (4:0) в 1/16 Кубку Франції. Читайте звіт матчу і дивіться відеоогляд на Футбол 24.

Кубок Франції, 1/16

Ванн – ПСЖ – 0:4

Голи: Кімпембе, 28, Мбаппе, 59, 71, 76

Середняк Ліги 2 приймав команду Маурісіо Почеттіно, але протриматись йому вдалось лише до 28 хвилини, допоки Кімпембе не прошив кіпера потужним ударом головою.

Ювентус може підписати Ікарді – ПСЖ радий позбутись форварда

Ліонель Мессі та Неймар пропускали поєдинок через коронавірус і травму відповідно, а тому команду за собою повів Кіліан Мбаппе. У другому таймі 23-річний француз оформив красивий хет-трик. Третій м'яч став для Кіліана 150-м у футболці ПСЖ у всіх турнірах.

Парижани впевнено пройшли в 1/8 фіналу, де зіграють з Нантом, який на попередньому етапі здолав Вітре.

Відеоогляд кубкового матчу: