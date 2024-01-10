Агент Мамука Джугелі, який працює з талановитим грузинським гравцем Хвічею Кварацхелією, розповів, що нігерійський форвард влітку відправиться до Саудівської Аравії. Віктора Осімхена роздратувала така інформація, і він негайно відреагував.

В Італії хочуть знизити кількість команд у дивізіонах – гранди і маленькі команди розділилися в думці

"Шановний Мамука Джугелі, ти – шматок бруду і ганьби. Я шокований твоїм відчуттям причинно-наслідкових зв'язків. Тупий виродку! Тримай моє ім'я якомога далі від свого рота", – написав нігерієць у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, що Віктор Осімхен приєднався до Наполі у 2020 році з Лілля. Загалом нападник зіграв за італійську команду у 119 матчах, забивши 67 голів та віддавши 17 асистів. Нещодавно нігерієць продовжив угоду з Наполі до 2026 року.

Менталітет переможця: Тьягу Мотта створив сенсацію і веде Болонью в Лігу чемпіонів