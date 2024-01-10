"Уважаемый, ты — кусок грязи и позора": Осимхен жестоко наехал на агента Кварацхелии
Нападающий Наполи Виктор Осимхен грубо раскритиковал агента своего партнера за ложные слухи.
Агент Мамука Джугели, который работает с талантливым грузинским игроком Хвичей Кварацхелией, рассказал, что нигерийский форвард летом отправится в Саудовскую Аравию. Виктора Осимхена разозлила подобная информация, и он незамедлительно отреагировал.
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"Уважаемый Мамука Джугели, ты – кусок грязи и позора. Я шокирован твоим чувством причинно-следственных связей. Тупой уродец! Держи мое имя как можно дальше от своего рта", – написал нигериец в своем инстаграмме.
Напомним, что Виктор Осимхен присоединился к Наполи в 2020 году из Лилля. В общем нападающий сыграл за итальянскую команду в 119 матчах, забив 67 голов и отдав 17 ассистов. Недавно нигериец продлил соглашение с Наполи до 2026 года.
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