Агент Мамука Джугели, который работает с талантливым грузинским игроком Хвичей Кварацхелией, рассказал, что нигерийский форвард летом отправится в Саудовскую Аравию. Виктора Осимхена разозлила подобная информация, и он незамедлительно отреагировал.

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"Уважаемый Мамука Джугели, ты – кусок грязи и позора. Я шокирован твоим чувством причинно-следственных связей. Тупой уродец! Держи мое имя как можно дальше от своего рта", – написал нигериец в своем инстаграмме.

Напомним, что Виктор Осимхен присоединился к Наполи в 2020 году из Лилля. В общем нападающий сыграл за итальянскую команду в 119 матчах, забив 67 голов и отдав 17 ассистов. Недавно нигериец продлил соглашение с Наполи до 2026 года.

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