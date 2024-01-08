Поки усі стежать за шаленою Жироною в Іспанії та несподіваною Астон Віллою в Англії, сюрприз в Італії підготувала Болонья. Команда Тьягу Мотти змушує повірити у реальність свого дебюту в Лізі чемпіонів.

На початку жовтня 2022-го на тренувальну базу Болоньї ввірвалися вболівальники. Близько 15 розлючених фанатів зайшли до роздягальні, коли там перебували футболісти. Ультрас вимагали іншого ставлення від команди і зажадали підйому Болоньї із зони вильоту. Півгодинна розмова завершилася фразою, яка повинна була змусити усіх замислитися над критичним становищем: "Ми востаннє розмовляємо з вами мирно".

Наставник "червоно-синіх" Тьягу Мотта опинився у скрутному становищі. У клубі він менше місяця, очолив команду на старті сезону після тимчасового тренера, який замінив Сінішу Міхайловіча. У двох стартових матчах Болонья двічі поступилася і опинилася на дні. Попереду були поєдинки з колегою-аутсайдером Сампдорією та беззаперечним лідером Серії А Наполі. Здатися у такій ситуації було б найлегшим рішенням.

У підсумку Болонья завершила сезон у середині таблиці та до заключних турів боролася за потрапляння в єврокубки. Ще якісніше команда Мотти розпочала поточний чемпіонат – лише дві поразки у 17-ти турах. Одна з головних сенсацій сезону минулий рік завершила на 4-й позиції. Який секрет трансформації вчорашнього аутсайдера у претендента на Лігу чемпіонів? Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про Тьягу Мотту та його творіння.

Болонья ніколи не грала у Лізі чемпіонів. Востаннє у найсильнішому європейському клубному турнірі (тоді ще Кубку чемпіонів) команда виступала у далекому 1965-му. Та й у єврокубки "червоно-сині" потрапляли ще у минулому столітті – у сезоні 1999/2000 змагалися в Кубку УЄФА. Проте зараз Болонья має реальний шанс пробитися у Лігу чемпіонів і повторити минулорічний успіх німецького Уніон Берліна. А поки Мотта і компанія шумлять на всю Європу разом із Жироною та Астон Віллою.

Власне, для Мотти-футболіста Ліга чемпіонів була комфортним середовищем. В ЛЧ хавбек відіграв понад 80 матчів, двічі вигравав трофей і загалом провів там 13 сезонів, почергово виступаючи за Барселону, Інтер та ПСЖ. Якщо з двома першими він підіймав вухатий кубок над головою, то з парижанами чотири рази доходив до чвертьфіналу.

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Саме у Парижі він завершив свою кар'єру футболіста і розпочав тренувати. Мотта рік відпрацював у юнацькій команді ПСЖ, після чого повернувся в Італію, де очолив Дженоа. У якості наставника "грифонів" він протримався лише два місяці.

У липні 2021-го Тьягу очолив Спецію, де тренував нашого Віктора Коваленка. Дебютант Серії А був близьким до вильоту у другий дивізіон, однак Мотті вдалося вирулити (не завадив навіть трансферний бан). Окрім самого факту порятунку, Спеція під керівництвом Тьягу Мотти демонструвала непоганий футбол, а сам наставник подолав шлях від потенційного звільнення до звання "тренера місяця". Природно, що невдовзі Тьягу пішов на підвищення.

Ми вже згадували про відсутність значних турнірних амбіцій Болоньї. Утім є ще один промовистий факт, який дозволить зрозуміти рівень цієї команди протягом останніх десятиліть. Для "россоблу" недосяжним вважався показник у 52 пункти за підсумками сезону. 2002-го підопічні Франческо Гвідоліна вибили саме стільки очок і встановили планку на роки. Так було до минулого чемпіонату, коли Мотта і компанія завершили сезон із 54 балами. А у поточному чемпіонаті Болонья вперше з сезону 1994/1995 набрала понад 30 очок у перших 17 матчах Серії А. Тож попереду, ймовірно, встановлення нової планки.

Мотту цінують насамперед за вміння розкривати футболістів. У нового тренера другий шанс отримали, здавалося б, списані виконавці. З другої спроби проявив себе в Італії нападник Джошуа Зіркзеє, адаптувався до нового середовища і став зіркою Серії А шотландець Льюїс Фергюсон, на більш стабільний рівень вийшов Ріккардо Орсоліні, який проводить на Ренато Далль’Ара сьомий сезон, одним із лідерів нової команди став захисник-бомбардир Стефан Пош, нове дихання отримав Мішель Ебішер.

Один із методів мотивації підопічних – надання статусу капітана. Мотта щотуру змінював футболіста, який виводив партнерів на поле з капітанською пов'язкою на руці. "Це приз для тих, хто демонструє своє бажання та лідерський потенціал", – пояснював тренер.

Водночас стартовий склад Болоньї є одним із найстабільніших у лізі. У міжсезоння команду покинули ряд провідних футболістів (Арнаутовіч, Схаутен, Домінгес, Барроу), проте клубу вдалося їх замінити, а тренерському штабу успішно інтегрувати у свої побудови (Бейкема, Калафйорі, Ндойє, Салемакерс).

Мотта вперше у своїй тренерській кар'єрі отримав таку серйозну довіру. Спортивний директор Болоньї Марко ді Вайо (так, той самий екс-бомбардир) всіляко підтримує тренера у публічних висловлюваннях: "Коли ми вирішили привезти його сюди, ми знали про роботу, яку він виконав у Спеції та частково в Генуї. Ми знали його потенціал і сподівалися, що він реалізує його разом з нами остаточно. Він надав команді характеру та рішучості".

Кілька років тому Мотта в інтерв'ю розповів про ідеальну схему 2-7-2, у якій першим захисником називав нападника, а воротаря – першим нападником. Все через те, що кіпер відіграє важливу функцію у розіграші м'яча ногами (Лукаш Скорупскі у цій ролі чудовий), а форварди першими чинять тиск з метою відібрати м'яч (тут добре проявляє себе Зіркзеє). Ці постулати добре працюють у сучасній Болоньї, яка використовує стратегію високоінтенсивного пресингу.

Кар'єра футболіста Тьягу Мотти – це історія про трофеї і перемоги. Зараз менталітет переможця наставник приніс із собою у роздягальню Болоньї. А ще – якісні тренерські ідеї. Він працював із Гасперіні, Моурінью, Анчелотті та Бланом, тож володіє необхідними навичками.

В останніх турах команда Мотти переживає період турбулентності, проте все ще тримається у верхівці Серії А. Інше ставлення суперників, завищені вимоги та постійні чутки про перехід головного тренера у топ-команди. Та попри обставини, Мотта з Болоньєю на наших очах пишуть історію. І красивим проміжним підсумком цього етапу було б потрапляння у Лігу чемпіонів. Турнір, який так любить Тьягу.