Італійський футбол готується провести реформу: Серії А, В і С зменшаться до 18 команд.

11 березня відбудуться позачергові збори, скликані Федеральною радою, на яких буде розроблено реформу чемпіонату Італії. Як інформує Goal, президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна має намір знизити кількість учасників у трьох італійських дивізіонах – Серії А, Серії В і Серії С.

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Повідомляється, що Серія А і Серія В звузиться з 20 до 18 команд, а Серія С, яка зараз складається з трьох дивізіонів – з 60 до 18 команд.

Згідно з джерелом, топ-клуби Італії сприйняли цю новину позитивно, а маленькі та середні команди – навпаки, висловили протест стосовно реформ. Це пояснюється небажанням втрачати місце у своєму дивізіоні та хорошими контрактами, які пов'язані з телевізійними правами. Гранди, навпаки, отримають можливість розвантажити свій календар під єврокубки.

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