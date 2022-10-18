Кубок Німеччини: РБ Лейпциг продовжив безпрограшну ходу, розгром Шальке, фіаско Борусії М
Відбулись завершальні матчі 1/16 фіналу розіграшу німецького кубка. Є сенсація.
Кубок Німеччини. 1/16 фіналу
РБ Лейпциг – Гамбург – 4:0
Голи: Поульсен, 33, 36, Сімакан, 69, Хенрікс, 81
Любек – Майнц – 0:3
Голи: Хак, 16, Інгвартсен, 43, Баркок, 88
Мангейм – Нюрнберг – 0:1
Гол: Гольке, 62 (аг)
Штутгартер Кіккерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:2
Голи: Коло-Муані, 11, Смолчич, 17
Брауншвейг – Вольфсбург – 1:2
Голи: Мультауп, 40 – Сванберг, 8, Камінскі, 65
Хоффенхайм – Шальке – 5:1
Голи: Даббур, 5, 43, Анхеліно, 16, Кабак, 51, Кадержабек, 63 – Дрекслер, 69
Дармштадт – Борусія М – 2:1
Голи: Тіц, 23, Зайдель, 79 – Нец, 48
Ельферсберг – Бохум – 0:1
Гол: Лосілла, 85
РБ Лейпциг, суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів, без особливих проблем влаштував розгром Гамбурга, який зараз виступає у Другій Бундеслізі. Підопічні Марко Розе не програють уже 6 матчів поспіль, 5 з них вони виграли.
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Серед сенсацій можна виділити поразку Борусії Менхенгладбах від Дармштадта. Щодо решти результатів, то Айнтрахт легко переміг Штугартер Кіккерс, Вольфсбург не без проблем обіграв Брауншвейг, а Хоффенхайм розтрощив Шальке.
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