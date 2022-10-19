Франк Крамер більше не є наставником "кобальтових". Витягувати Шальке з кризи буде інший тренер.

Гельзенкірхенський клуб, який після року відсутності повернувся в Бундеслігу, звільнив 50-річного Франка Крамера з посади головного тренера через незадовільні результати. Сьогоднішнє тренування Шальке провели асистенти екс-керманича, інформує офіційний сайт клубу.

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"Після виходу в Бундеслігу у нас була одна мета – залишитися в ній. До останнього всі в Шальке були впевнені, що ситуації можна виправити з тими ж кадрами. Але настав час для кадрових змін.

"Ми повинні набрати очки в останніх п’яти іграх чемпіонату перед перервою на чемпіонат світу, щоб потім якомога краще підготуватися до другої половини сезону, який стане переломним для нашого клубу. Бажаємо Франку Крамеру успіхів у подальшій кар'єрі та дякуємо за роботу", – пояснив звільнення тренера спортивний директор Шальке Рувен Шрьодер.

Крамер очолив Шальке влітку цього року, а перед тим працював в Армінії, Зальцбурзі, Фортуні, Хоффенхаймі та юнацьких збірних Німеччини різних вікових категорій. Під його керівництвом гельценкірхенці посідають 17 місце в Бундеслізі – 10 матчів, 1 перемога, 3 нічиї, 6 поразок.