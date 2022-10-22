Шальке на своем сайте объявил о подписании французского защитника Тимоти Колодзейчака.

Шальке уволил главного тренера после провального старта сезона

Контракт с 31-летним защитником был заключен до конца сезона 2022/23. В немецкой команде француз будет выступать под номером 15.

Напомним, Колодзейчак – воспитанник французского Ланса. На родине успел поиграть за Лион, Ниццу и Сент-Этьен. С 2014 по 2017 гг. выступал за Севилью, с которой стал двукратным победителем Лиги Европы. В 2017-м присоединился к менхенгладбасской Борусии, но не смог закрепиться в основе, сыграв лишь 1 матч. Не заиграл он и в мексиканском Тигресе, после чего вернулся во Францию ​​в Сент-Этьен. С лета был свободным агентом.

К слову, в 2010 году Колодзейчак в составе сборной Франции стал победителем чемпионата Европы U-19. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

Шальке после 10-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Германии на предпоследней строчке, имея в своем активе 6 очков. Кроме того, "кобальтовые" вылетели из Кубка страны, разгромно уступив Хоффенхайму (1:5).

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