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Шахтар знайшов нову перлину в Бразилії за 50 мільйонів – доведеться витримати конкуренцію з Реалом

12:46 1769 Читать на русском
Шахтар знайшов нову перлину в Бразилії за 50 мільйонів – доведеться витримати конкуренцію з Реалом
Юрі Сезар

Донецький клуб накинув оком на 20-річного форварда Фламенго Юрі Сезаря. Підписати його буде зовсім не просто.

За Юрі Сезарем стежать європейські клуби, серед яких Шахтар. "Гірники" вже прозондували ситуацію навколо талановитого футболіста, інформує бразильське видання O Dia.

Також на нього претендують мадридський Реал і Удінезе. Всі три клуби проявляють інтерес, але поки що конкретних пропозицій не робили.

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Сезар грає на позиції вінгера, але дуже часто опиняється в центрі атаки. У 2019-му він виграв молодіжний чемпіонат Бразилії з Фламенго U-20, ставши найкращим бомбардиром команди – 11 голів за 10 матчів.

У березні цього року 20-річного гравця віддали в річну оренду Форталезі. Контракт Сезаря з Фламенго розрахований до кінця 2023 року. В угоді прописана сума відступних у розмірі 50 мільйонів євро.

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Відео найкращих дій Сезаря:

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