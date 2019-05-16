Україна – 5-й топ-напрямок переїзду бразильців, наші легіонери – 18-і у світі. Глобальне дослідження футбольної міграції

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) презентував цікаву статистику міграції футболістів. Деякі факти вас здивують.

Football Observatory проаналізувала кількість легіонерів у 147 лігах з 98 країн. У порівнянні з попереднім роком їхня чисельність зросла на 5% (628 гравців). На весну 2019-го відсоток легіонерів у світовому футболі складає 21,4.

Варто відзначити, що розглядаються лише ті футболісти, які виховані в одній країні, а потім переїхали для виступів в іншу. Наприклад, українець Ерік Шуранов не вважатиметься українським легіонером у Бундеслізі, а Марлос – вважається бразильським в УПЛ.

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Найбільше легіонерів постачає Бразилія – 1330 вихованих у країні футболістів наразі грають за кордоном. Вони представлені у 85 з 98 досліджених асоціаціях.

Україна – 5-й найпопулярніший напрямок (разом з Іспанією) переїзду тамтешніх гравців після Португалії, Японії, Італії та Саудівської Аравії. 39 бразильців наразі виступають в нашому чемпіонаті (заслуга в першу чергу Шахтаря та ФК Львів).

Франція та Аргентина солідно поступаються лідеру, але також виділяються солідним експортом футбольної сили. Ці три нації беруть на себе майже четвертину всіх легіонерів у світі – 22,5%.

Україна у цьому рейтингу посідає 18-те місце – 196 наших футболістів грають за кордоном. Це більше, ніж в Італії, Росії, США, Мексиці, Чилі, Південній Кореї, Японії.

Найбільше українців грають в Білорусі (28) та Угорщині (20). Популярними напрямками переїзду наших футболістів також є Польща, Казахстан, Словаччина та, на жаль, Росія. Українські гравці загалом представлені в 34 країнах серед 98 досліджуваних.

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У порівнянні з минулим роком кількість українських легіонерів зросла на 14 осіб. Найбільший приріс показали Бразилія (+64), Іспанія (+61) та Аргентина (+57).

Лідером за легіонерами "на душу населення" є Ісландія. Острівна країна делегує за кордон 59 футболістів, тобто кожного 5458-го свого мешканця. Один з таких є в УПЛ – Арні Вільх'яльмссон грає за Чорноморець.

Вражає також домінація балканських країн у цьому рейтингу – 6 представників у топ-8. Це зайвий раз доводить, наскільки талановиті футболісти в країнах екс-Югославії. Вони найкращі у світі за співвідношенням футболістів до кількості населення.

Найлюб'язніше приймає легіонерів Англія – там зараз виступають 728 футболістів з інших країн (найбільше французів – 87). Італійський футбол також з радістю запрошує іноземців – 636 таких на цей момент.

По другу сторону Атлантики найбільше їдуть в США – МЛС має чимало латиноамериканців з Мексики, Центральної та Південної Америки. Щоправда, найкращі з них все ж віддають перевагу Піренейському півострову, тому Іспанія та Португалія також серед головних імпортерів.

Найбільш легіонаризованим є чемпіонат Кіпру – 17,5 іноземця в розрахунку на один клуб (63% всіх футболістів ліги представляють інші країни). На другому місці італійська Серії А – 16,1 легіонера в середньому на клуб. Замикає топ-3 португальська Прімейра.

В АПЛ легіонери займають 59% від усіх гравців – неймовірно багато.

Україна заслужила уваги в протилежному рейтингу. Наша Перша ліга входить у топ-3 дивізіонів з найменшою питомою вагою легіонерів. На один клуб другого українського дивізіону припадає 0,8 іноземного гравця (3% легіонерів від загальної кількості футболістів ліги).

Перша ліга поступається лише бразильським Серії D та Серії C. Окрім української першості в топ-9 немає жодного іншого представника УЄФА.

Бонус: найпопулярніші напрямки переїзду футболістів певної країни в іноземний чемпіонат.

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