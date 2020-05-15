Шахтер нашел новую жемчужину в Бразилии за 50 миллионов – придется выдержать конкуренцию с Реалом

Донецкий клуб положил глаз на 20-летнего форварда Фламенго Юри Сезара. Подписать его будет совсем не просто.

За Юри Сезаром следят европейские клубы, среди которых Шахтер. "Горняки" уже прозондировали ситуацию вокруг талантливого футболиста, информирует бразильское издание O Dia.

Также на него претендуют мадридский Реал и Удинезе. Все три клуба проявляют интерес, но пока конкретных предложений не делали.

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Сезар играет на позиции вингера, но очень часто оказывается в центре атаки. В 2019-м он выиграл молодежный чемпионат Бразилии с Фламенго U-20, став лучшим бомбардиром команды – 11 голов за 10 матчей.

В марте этого года 20-летнего игрока отдали в годичную аренду Форталезе. Контракт Сезара с Фламенго рассчитан до конца 2023 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

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Видео лучших действий Сезара: