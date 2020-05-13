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Фонсека просить Рому підписати Мораєса за будь-яку ціну – форвард Шахтаря має замінити колишню зірку УПЛ

16:36 4801 Читать на русском
Фонсека просить Рому підписати Мораєса за будь-яку ціну – форвард Шахтаря має замінити колишню зірку УПЛ
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Нападник донецького Шахтаря і збірної України Жуніор Мораєс потрапив до сфери інтересів італійської Роми.

Форвард "джалороссі" Патрік Шик, який на правах оренди виступає за РБ Лейпциг, влітку має стати повноцінним гравцем німецького клубу. Нікола Калініч, який українським уболівальникам знайомий грою у складі Дніпра, теж покине римлян.

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Ці обставини змушують"вовків" шукати нового нападника. Головний тренер Роми Паулу Фонсека попросив керівництво повернутися до кандидатури Жуніора Мораєса, з яким португалець уже працював у Шахтарі, повідомляє Roma Press.

За інформацією видання, Фонсека порекомендував спортивному директору Джанлуці Петракі вже цього літа за будь-яку ціну спробувати привезти гравця збірної України в італійську столицю.

До слова, в нинішньому сезоні 33-річний нападник провів 31 матч за Шахтар в усіх турнірах, відзначившись 20 голами і 9 результативними передачами.

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