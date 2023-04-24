"Раніше ми шукали бразильців. Зараз трохи змінили орієнтир. Є і в Венесуелі хороші футболісти, і в Колумбії, і в Еквадорі. Ціль нашої скаутської служби – знаходити топових молодих талантів, які готові грати за Шахтар.

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Я дуже задоволений нашими трансферами. Але всі ці гравці повинні довести, що вони заслужили грати в Шахтарі. Ми віримо в них, підтримуємо. Їм потрібен час. Впевнений, що наша команда допоможе їм адаптуватися. Я дуже поважаю їх за те, що вони приїхали у непростий час в Україну. Це вже говорить про їхній шахтарський характер.

А щодо Кастільйо... По-перше, ми дуже довго стежили за цим футболістом. Наш скаут Сальваторе Монако та інші запропонували його, він нам сподобався. Ми побачили у Кастільйо шалений потенціал. Він відрізняється від тих, хто у нас зараз є. Це футболіст 1,89 метра зросту, хороша техніка, хорошу роботу проводить на полі. Ми його бачимо як номер "6", або номер "8". Впевнений, що він принесе користь у майбутньому.

Він поїде на чемпіонат світу на початку травня, а після цього одразу повертається на збори з Шахтарем. Ми продовжуємо підсилюватися, хочемо зробити сильну команду. Хочу, щоб всі вболівальники знали, що ми робитимемо все, щоб бути там, де повинні бути", – сказав Срна у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, перший в історії Шахтаря еквадорець підписав з донеччанами контракт на 5 років – угода вступить у силу 1 липня 2023 року.

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