"Звичайно, це важке рішення. Йдеться про дуже хороших гравців, які зіграли важливу роль у нашій роботі протягом цілої низки років. Що стосується Маркуса, я просто відчуваю, що інші гравці на його позиції провели сезон краще. Все просто", – цитує Саутгейта Sky Sports.

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Рашфорд не став критикувати наставника "Трьох левів" і відреагував по-дорослому на це рішення. "Бажаю Гарету і хлопцям всього найкращого на майбутньому турнірі", – написав форвард у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Саутгейт запросив на Євро-2024 таких форвардів, як Еберечі Езе, Оллі Воткінс, Айвен Тоуні, Коул Палмер і Ентоні Гордон.

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