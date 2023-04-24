"Раньше мы искали бразильцев. Сейчас немного изменили ориентир. Есть и в Венесуэле хорошие футболисты, и в Колумбии, и в Эквадоре. Цель нашей скаутской службы – находить топовых молодых талантов, которые готовы играть за Шахтер.

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Я очень доволен нашими трансферами. Но все эти игроки должны доказать, что они заслужили играть в Шахтере. Мы верим в них, поддерживаем. Им нужно время. Уверен, что наша команда поможет им адаптироваться. Я очень уважаю их за то, что они приехали в непростое время в Украину. Это уже говорит об их шахтерском характере.

А насчет Кастильо... Во-первых, мы очень долго следили за этим футболистом. Наш скаут Сальваторе Монако и другие предложили его, он нам понравился. Мы увидели в Кастильо огромный потенциал. Он отличается от тех, кто у нас сейчас есть. Это футболист 1,89 метра роста, хорошая техника, хорошую работу проводит на поле. Мы его видим как номер "6", или номер "8". Уверен, что он принесет пользу в будущем.

Он поедет на чемпионат мира в начале мая, а после этого сразу возвращается на сборы с Шахтером. Мы продолжаем усиливаться, хотим сделать сильную команду. Хочу, чтобы все болельщики знали, что мы будем делать все, чтобы быть там, где должны быть", – сказал Срна в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, первый в истории Шахтера эквадорец подписал с дончанами контракт на 5 лет – соглашение вступит в силу 1 июля 2023 года.

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