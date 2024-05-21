"Дуже сумний день для всього футбольного світу. Тоні – легенда, геній, приклад як особистість. Ми будемо дуже за тобою сумувати. Ми тебе любимо, Тоні", – написав Лунін на своїй сторінці в інстаграм.

Лідер Реала завершить кар'єру після Євро-2024

Тоні Кроос приєднався до "вершкових" у 2014 році. За цей час футболіст виграв 22 трофеї.

Нагадаємо, німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос оголосив про завершення футбольної кар'єри після Євро-2024. Цього сезону 34-річний гравець зіграв за Мадрид 46 матчів, забив один гол і віддав 9 асистів.

До слова, останній виступ Крооса за Реал – це фінал Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд. Матч відбудеться 1 червня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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