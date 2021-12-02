Аталанта домовилась з Жеремі Бога щодо підписання контракту до літа 2026-го, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Маліновський: В Аталанті про Скудетто не говорять

Попереду у бергамасків завершальний етап перемовин з Сассуоло щодо суми компенсації за перехід. Портал Transfermarkt оцінює 24-річного француза у 20 млн євро.

Раніше одним з претендентів на Жеремі називали Шахтар. У минулому сезоні Серії А провів 27 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

Аталанта влаштувала екс-воротарю МЮ небувалий погром – хет-трик Пашаліча, божественні паси конкурента Маліновського