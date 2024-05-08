Гравці дортмундської Борусії зовсім забули про обережність після перемоги над ПСЖ (1:0) у матчі-відповіді півфіналу ЛЧ.

Кілька футболістів "джмелів" вискочили на підвищення, радісно співаючи з вболівальниками.

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Місця залишалось обмаль, але Ніко Шлоттербек вирішив скласти компанію партнерам. Це призвело до фіаско. Бутси ключового захисника Борусії ковзнули по слизькій поверхні, і він гепнувся на землю з метрової висоти. Поряд ще й була стійка, на яку Ніко ледь не напоровся.

На щастя, Шлоттербек уникнув травми. 24-річний захисник явно не хоче пропускати фінал ЛЧ 1 червня і домашній Євро-2024.

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