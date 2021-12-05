Команда з Бергамо серйозно налаштована на завершення перемовин щодо Жеремі Бога.

Вінгер Сассуоло дуже близький до переходу в Аталанту вже взимку. Такий трансфер оцінюється у 15-18 мільйонів євро, повідомляє Calciomercato.

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Наразі бергамаски розглядають варіант із обміном свого півзахисника Олексія Міранчука на Жеремі Бога. Такий розвиток подій Сассуоло повністю би влаштував.

До слова, у поточному сезоні росіянин Міранчук провів на футбольному полі 9 неповних матчів і відзначився асистом. Француз Бога ж записав до свого активу 8 поєдинків і три результативні паси.

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