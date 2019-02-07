Шахтар завершив зимові збори нульовою нічиєю з австрійським Ваккером

Донецький Шахтар розписав нічию з австрійським Ваккером на другому зборі "гірників" у Туреччині. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Контрольний матч

Шахтар – Ваккер – 0:0

Склад Шахтаря: Пятов – Болбат (Бутко, 77), Кривцов, Хочолава (Матвієнко, 80), Ісмаїлі – Степаненко (Майкон, 80), Патрік – Марлос (Фернандо, 71), Коваленко (Малишев, 84), Соломон (Нем, 77) – Мораєс.

Останній спаринг на турецьких зборах у рамках підготовки до відновлення сезону Шахтар провів проти австрійського Ваккера. Головна особливість опонента – гра в 3 захисники. "Гірники" активно готуються протистояти такій схемі, її використовує суперник донеччан по 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт.

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Паулу Фонсека розповів, що в першому офіційному матчі гратиме склад, який вийшов з перших хвилин проти Партизана. Сьогодні португальський тренер випустив такий же лайнап з одним єдиним нюансом – замість Тайсона лівого вінгера грав Манор Соломон, хоча в стартовому протоколі був саме капітан. Про травму інформація не надходила. Основа відіграла 70 хвилин – підготовка до Ліги Європи.

Шахтар володів ініціативою, контролював м'яч, багато перепасовувався на чужій половині в пошуках зручного моменту для передачі в розріз. У більшості випадків довести ситуацію до акцентованого удару "гірникам" не вдавалося. Найкращий шанс в української команди виник наприкінці першого тайму, коли Мораєс вийшов на побачення з голкіпером, перекинув його, але влучив у поперечину. Добивання Віктора Коваленка в порожні ворота – офсайд.

По перерві сценарій не змінився. Щільна глибока оборона Ваккера заважала Шахтарю розігрувати "до вірного", а здалеку донеччани не били, акцентуючи увагу на проходженні захисних порядків суперника низом. Найгостріші епізоди другого тайму біля воріт австрійців виникли внаслідок передач Болбата на Мораєса. Жуніор погано замкнув навіс, а в другому випадку бразилець викотив на порожні ворота Соломону – новачок побіг не в ту точку.

В останній третині зустрічі Шахтар вже не "сидів" на воротах Ваккера. Опонент навіть виходив у позиційні атаки та розкривався. "Гірники" отримали варіанти для швидких контрвипадів, але не реалізували їх: Фернандо жахливо завершив рейд лівий флангом, а удар Патріка з лінії штрафного майданчика заблокували. Після численних замін в обох командах з'явилося більше хаосу та помилок. До фінального свистка рахунок не змінився – Шахтар завершив збори нульовою нічиєю з австрійським Ваккером.

Детальніший звіт про матч читайте згодом.

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