Суперник Шахтаря Айнтрахт має найкращий напад у Європі – вони обігнали тріо Ліверпуля

Тріо нападників Ліверпуля взяло участь у 57 голах в цьому сезоні, але в Європі є ще більш вражаюча трійця.

За останній місяць Салах і Мане додали до свого активу по 3 м'ячі. Ще 2 голи на рахунку Фірміно доводять, що атака Ліверпуля є однією з найпотужніших в Європі, залишаючи шанси на перше в історії чемпіонство в АПЛ, повідомляє Goal.com.

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Салах є найкращим бомбардиром АПЛ з 16 забитими м'ячами, Мане – на 6 місці, а Фірміно від топ-10 відділяє лише один гол. Разом вони забили 42 м'ячі із загальних 56.

Задля цього результату тріо Ліверпуля зіграло загалом у 96 іграх. Вони мають на 2 голи більше, аніж атакувальне тріо з Айнтрахта, яке провело всього 74 матчі. При цьому, гравці Ліверпуля мають 42 м'ячі та віддали 15 асистів, що менше, ніж здобуток нападників з Франкфурта (40 голів та 18 гольових передач). Як і Салах, Лука Йовіч займає перше місце в гонці бомбардирів в Будеслізі, відзначившись 14 разів у воротах суперників у 18 матчах.

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Один з форвардів Айнтрахта, Себастіан Аллє, веде боротьбу за перше місце в списку асистентів німецького чемпіонату, відстаючи від Джейдона Санчо на 1 пункт. Аллє має 14 голів та 11 асистів у 28 іграх цього сезону – майже так само вражаюче, як 19 голів та 8 гольових передач Салаха в минулому сезоні.

В системі Юргена Клоппа Роберто Фірміно грає більш важливу роль, аніж просто центрфорвард. Бразилець пресингує захисників, постійно шукає нові напрямки розвитку атаки та опускається нижче, аби допомогти її побудувати. Дуже схожу роль відіграє і фіналіст ЧС-2018 Анте Ребіч, який має не лише забивати у системі Аді Хюттера. Пошкодження відклало початок сезону для хорвата, але Ребіч блискуче проявляє себе у прориві захисних ланок суперника, даючи простір Йовічу та Аллє.

Коли Айнтрахт швидко переходить з оборони в атаку, завжди є передчуття, що м'яч опиниться в сітці воріт. Це було дуже помітно в жовтні у матчі проти Фортуни, коли 21-річний Йовіч став наймолодшим автором пента-трику в Бундеслізі.

Ребічем цікавляться такі клуби, як Манчестер Юнайтед та Баварія, в послугах Йовіча зацікавлена Барселона, тоді як Аллє пов'язують з інтересом клубів з АПЛ.

Але поки що тріо залишається разом у Франкфурті. На превеликий жаль для німецьких команд, вони забивають та асистують більше, ніж зіркове тріо Ліверпуля. Вони усі молодші за напад "червоних", а значить, пік їхньої форми ще попереду. І саме це тріо має зупинити захист Шахтаря вже 14 лютого, аби пройти далі в плей-офф Ліги Європи.