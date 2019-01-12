Футболісти, тренер і менеджмент Айнтрахта в топі Бундесліги – Шахтарю буде дуже складно в Лізі Європи

Суперник Шахтаря по 1/16 фіналу Ліги Європи франкфуртський Айнтрахт отримав дуже хорошу характеристику за першу частину сезону в Бундеслізі.

Айнтрахт під керівництвом нового тренера Аді Хюттера чудово виступає в німецькому чемпіонаті – поточне 6 місце. Австрійський фахівець допоміг розкритися багатьом яскравим виконавцям, а також заслужив компліменти за свою роботу щодо перебудови команди.

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Провідне німецьке видання Kicker склало рейтинги з футболістів Бундесліги станом на кінець 2018-го року. Представники Айнтрахта масово отримали дуже хороші позиції. 6 франкфуртців потрапили в категорію "міжнародний клас". Це найкращий за кількістю результат серед всіх команд.

Воротарі

Кевін Трапп повернувся на правах оренди з ПСЖ і дуже непогано проявив себе в колишній команді, вигравши конкуренцію в Реннова. Забезпечив Айнтрахту надійність на останньому рубежі та став авторитетом у роздягальні. Не виглядав настільки якісно як Бюркі, не виділявся на фоні партнерів як Ярстейн, але камбек у Франкфурт можна вважати вдалим.

Центральні захисники

Аді Хюттер по ходу сезону перейшов з 4-Х-Х на 3-4-1-2. Головна причина успішності цієї схеми – Макото Хасебе. Номінальний півзахисник отримав місце в центрі трійки центрбеків. Це було ідеальне рішення тренера.

По-перше, японець своїм першим пасом забезпечив хороший вихід з оборони (інші центрбеки "орлів" мають з цим проблеми). По-друге, він дуже добре читає гру і вчасно страхує партнерів по захисту, які, у свою чергу, можуть спокійніше висуватися на опонентів. На думку Kicker, Хасебе – найкращий центральний захисник БЛ.

Давід Абрахам і Еван Н'Діка найчастіше грали з ним в "задній" трійці. Їх видання також відзначило.

Фулбеки

Філіпу Костічу та Данні да Кості зміна схеми пішла на користь більше за інших. І якщо з темношкірим німцем тут все зрозуміло (агресивний атакувальний фулбек отримав більше свободи попереду), то прогрес серба в ролі вінгбека багатьох здивував.

Костіча навіть на позиції крайнього форварда звинувачували в слабкій роботі на оборону, а Хюттер довірив йому весь лівий фланг. Філіп неочікувано впорався. Допомагає створювати на своїй бровці трикутники для виходу в атаку, вміло вмикає пресинг. Ривки Костіча з подачами у штрафний майданчик стали одним з головних козирів Айнтрахта та принесли сербу 5 асистів у БЛ за півсезону.

Аналогічна історія з да Костою. Експерти навіть закликають Йоахіма Льова звернути увагу на Данні, щоб закрити проблемну позицію в збірній Німеччини. У підсумку Костіч і да Коста – в топ-5 фулбеків сезону з статусом "міжнародний клас".

Опорні півзахисники

Желсон Фернандеш і Джонатан де Гузман непогано доповнюють один одного в центральній зоні. Однак на фоні партнерів і конкурентів по амплуа ця пара залишилася в тіні. Де Гузмана все ж відзначили, а от слабка гра в пас нівелювала оборонні звитяги Желсона. Найкращі на позиції опорників у Бундеслізі – Аксель Вітсель і Тьяго Алькантара. Без сумнівів і конкурентів.

Атакувальні хавбеки

Через не зовсім стандартну схему Айнтрахт фактично не має у своєму складі класичного атакувального хавбека. Анте Ребіча, який здебільшого діє під нападниками, Kicker порахував форвардом.

У першій частині сезону ніхто не зрівняється з Марко Ройсом. Мабуть, найбільша претензія до всього рейтингу – чому навіть Ройс не потрапив у "світовий клас".

Вінгери

Тут така ж ситуація – формація Айнтрахта не передбачає наявності вінгерів. А лідери рейтингу визначені більш ніж об'єктивно. Неймовірний прогрес Джейдона Санчо та вихід Торгана Азара на новий рівень зробили свою справу.

Форварди

Себастьян Халлер і Лука Йовіч стали головною зв'язкою цього сезону та потрапили в топ-3 найкращих форвардів Бундесліги за версією Kicker. Обидва дуже динамічні, відмінно підігрують, звільняють зони один для одного. Завдяки їхній вдалій грі на другому поверсі (грамотне розміщення у штрафному майданчику), кроси Костіча та да Кости настільки ефективні.

Халлер не випадково опинився на першому місці в рейтингу форвардів, отримавши визнання за свою працьовитість (17 очок за системою гол+пас у БЛ). У символічні збірні першої половини чемпіонату його включили Wyscout, 90plus, ще декілька порталів і власне сама Бундесліга.

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Kicker проводив голосування серед футболістів Бундесліги на найкращого гравця сезону – Йовіч взяв друге місце після Ройса. В аналогічному опитуванні щодо найбільшого відкриття сезону Лука також посів другу сходинку – за спиною Санчо. Серб є найефективнішим бомбардиром в історії Бундесліги серед тих, хто забив 20 і більше голів. Він витрачає на один забитий м'яч лише 97 хвилин.

Доповнив тріо Анте Ребіч, який влітку після чемпіонату світу міг піти на підвищення, але залишився у Франкфурті. Вони на трьох оформили 26 з 34 голів Айнтрахта у поточній першості.

Тренери

Втілення тактичних ідей Аді Хюттера в Айнтрахті з поступовою трансформацією та вдосконаленням команди заслуговує детального розбору. Здавалося, що Ніко Ковач вдихнув життя в "орлів", але по-справжньому це вдалося його наступнику. Тепер Айнтрахт може виходити в єврокубки не бійцівськими якостями через кубок, а випереджаючи вищих за класом суперників у турнірній таблиці Бундесліги.

Аді Хюттер – другий найкращий тренер в цьому сезоні після Люсьєна Фавра. Так вважають і журналісти Kicker (оцінка 1.9), і футболісти (28% голосів). Водночас наставник Євгена Коноплянки Доменіко Тедеско, на думку більшості, став головним розчаруванням.

Менеджмент

Менеджмент Айнтрахта також заслужив позитивної оцінки від Kicker. Знову другий результат – слідом за Борусією, яка буквально вилікувала себе грамотними рішеннями за межами поля.