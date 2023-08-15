"Шахтар забороняє грати проти себе": хавбек "гірників" вболівав за суперника, де виступає в оренді
Півзахисник Олександрії Кирило Сігєєв, який належить Шахтарю, дуже раціонально обирає собі симпатії.
– Проти Шахтаря ти не грав, тому що є орендованим гравцем. Твоє ставлення до цього?
– Звісно, хотілося бути на полі, але Шахтар забороняє грати орендованим футболістам проти себе. До цього ставлюся нормально. Такі у нас правила, тому я можу все це тільки прийняти.
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– Перебуваючи на трибуні, ти навіть вболівав за Олександрію?
– Так, це нормально. Олександрія – це моя нова команда, за яку я зараз граю. Звичайно, я вболівав за своїх, – зізнався 19-річний Сігєєв у коментарі Fanday.
Нагадаємо, команда Ротаня поступилася Шахтарю (1:2) і вперше в сезоні втратила очки.
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