– Проти Шахтаря ти не грав, тому що є орендованим гравцем. Твоє ставлення до цього?

– Звісно, хотілося бути на полі, але Шахтар забороняє грати орендованим футболістам проти себе. До цього ставлюся нормально. Такі у нас правила, тому я можу все це тільки прийняти.

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– Перебуваючи на трибуні, ти навіть вболівав за Олександрію?

– Так, це нормально. Олександрія – це моя нова команда, за яку я зараз граю. Звичайно, я вболівав за своїх, – зізнався 19-річний Сігєєв у коментарі Fanday.

Нагадаємо, команда Ротаня поступилася Шахтарю (1:2) і вперше в сезоні втратила очки.

Шахтар втримав перемогу над Олександрією – Чигринський повернувся в основу, "гірники" ледь не зіграли внічию після 2:0