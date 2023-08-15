УПЛ: диктатура в Шахтарі, топ несподівних претендентів на відставку, сенсаційний лідер з діамантами і трансферний прорив
20:28 - Читать на русском
Перші тури УПЛ насичені не лише скандалами, а й багатьма яскравими футбольними моментами.
Шахтар переміг Олександрію, але Патрік ван Леувен зовсім не сяяв від радощів. Нідерландцю вдається натужно набирати очки, тому про звільнення поки не йдеться. Натомість 2-3 клуби явно могли б задуматися про зміну керманичів на тлі слабкого старту.
У декого початок просто казковий. Молодь Руха виблискує під керівництвом Віталія Пономарьова. Є й гравці, яких вже дуже хочуть бачити за кордоном. Ці та інші теми детально обговорили у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
Мудрик і Трубін знайшли гідну заміну попсі, українці влаштували розбірки у міні-Бундеслізі
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter