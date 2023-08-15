Шахтар переміг Олександрію, але Патрік ван Леувен зовсім не сяяв від радощів. Нідерландцю вдається натужно набирати очки, тому про звільнення поки не йдеться. Натомість 2-3 клуби явно могли б задуматися про зміну керманичів на тлі слабкого старту.

У декого початок просто казковий. Молодь Руха виблискує під керівництвом Віталія Пономарьова. Є й гравці, яких вже дуже хочуть бачити за кордоном. Ці та інші теми детально обговорили у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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