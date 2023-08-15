– Против Шахтера ты не играл, потому что являешься арендованным игроком. Твое отношение к этому?

– Конечно, хотелось быть на поле, но Шахтер запрещает играть арендованным футболистам против себя. К этому отношусь нормально. Такие у нас правила, потому я могу все это только принять.

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– Находясь на трибуне, ты даже болел за Александрию?

– Да, это нормально. Александрия – это моя новая команда, за которую я сейчас играю. Конечно, я болел за своих, – признался 19-летний Сигеев в комментарии Fanday.

Напомним, команда Ротаня уступила Шахтеру (1:2) и впервые в сезоне потеряла очки.

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