КДК УАФ оприлюднив терміни дискваліфікації для гравців Шахтаря – Георгія Гочолейшвілі та Артема Бондаренка.

Бондаренко через повторне вилучення отримав нове покарання від КДК УАФ – лідер Шахтаря пропустить три наступні матчі УПЛ (у попередньому випадку хавбек пропускав одну гру умовно), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Інший гравець Шахтаря, Георгій Гочолейшвілі, за червону картку в матчі проти Колоса не зіграє у наступних двох іграх у рамках УПЛ.

Наступні три матчі чемпіонату України "гірники" зіграють проти Миная, Оболоні і Руха.

До слова, Шахтар у 5 матчах цього сезону отримав вже 4 червоних. Це не заважає "гірникам" очолювати турнірну таблицю з 11 очками після 5 поєдинків.

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