На цій стадії боротимуться вісім переможців четвертого попереднього етапу і вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом). Шахтар, Дніпро-1, Зоря, Динамо, Ворскла, Олександрія, Кривбас та Минай дебютують у новому розіграші Кубка України.

Ворскла феєрично пробилась у чвертьфінал жіночого Кубка України, забивши супернику 30 голів

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:

Маріуполь – Зоря

Чорноморець – Кривбас

Рух – Олександрія

Полісся – Дніпро-1

Верес – Шахтар

Металіст 1925 – Ворскла

Оболонь – Динамо

Вікторія – Минай

Зазначимо, що Динамо зіграє в київському дербі з Оболонню. На старті УПЛ команди видали ефектну перестрілку, а команда Луческу перемогла з рахунком 4:2. Натомість Шахтар відправиться в Рівне, де нещодавно розписав результативну нічию зі скандальним голом Матвієнка (1:1).

Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу – 27 вересня. Чвертьфінали теж повинні відбутися ще цього року, попередня дата – 1 листопада. Вирішальний матч запланований на 15 травня 2024-го.

ЛНЗ сенсаційно вилетів з Кубка України, Рух впевнено здолав Скалу, Верес та Металіст 1925 йдуть далі