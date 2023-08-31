Кубок України: результати жеребкування 1/8 фіналу – Динамо і Шахтар дізналися суперників
У четвер, 31 серпня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Кубка України сезону-2023/2024.
На цій стадії боротимуться вісім переможців четвертого попереднього етапу і вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом). Шахтар, Дніпро-1, Зоря, Динамо, Ворскла, Олександрія, Кривбас та Минай дебютують у новому розіграші Кубка України.
Ворскла феєрично пробилась у чвертьфінал жіночого Кубка України, забивши супернику 30 голів
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:
Маріуполь – Зоря
Чорноморець – Кривбас
Рух – Олександрія
Полісся – Дніпро-1
Верес – Шахтар
Металіст 1925 – Ворскла
Оболонь – Динамо
Вікторія – Минай
Зазначимо, що Динамо зіграє в київському дербі з Оболонню. На старті УПЛ команди видали ефектну перестрілку, а команда Луческу перемогла з рахунком 4:2. Натомість Шахтар відправиться в Рівне, де нещодавно розписав результативну нічию зі скандальним голом Матвієнка (1:1).
Базовий день проведення матчів 1/8 фіналу – 27 вересня. Чвертьфінали теж повинні відбутися ще цього року, попередня дата – 1 листопада. Вирішальний матч запланований на 15 травня 2024-го.
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