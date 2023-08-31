КДК УАФ обнародовал сроки дисквалификации для игроков Шахтера – Георгия Гочолейшвили и Артема Бондаренко.

Бондаренко из-за повторного удаления получил новое наказание от КДК УАФ – лидер Шахтера пропустит три следующих матча УПЛ (в предыдущем приговоре хавбек пропускал одну игру условно), сообщает официальный сайт УАФ.

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Другой игрок Шахтера, Георгий Гочолейшвили, за красную карточку в матче против Колоса не сыграет в следующих двух играх в рамках УПЛ.

Следующие три матча чемпионата Украины "горняки" сыграют против Миная, Оболони и Руха.

К слову, Шахтер в 5 матчах этого сезона получил уже 4 красных. Это не мешает "горнякам" возглавлять турнирную таблицу с 11 очками после 5 поединков.

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