Ліга чемпіонів-2023/24: визначилися всі учасники групового етапу

Відповідно до клубного рейтингу Шахтар потрапив у третій кошик – зовсім трішки не вистачило для другого. Як наслідок, чемпіон України уникне зустрічі з Зальцбургом, Міланом, Брагою, ПСВ, Лаціо, Црвеною Звездою та Копенгагеном. Розглянемо потенційних опонентів Шахтаря.

Перший кошик

Манчестер Сіті, Севілья, Барселона, Наполі, Баварія, ПСЖ, Бенфіка, Фейєнорд

Поганий варіант: Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ

Манчестер Сіті нарешті виграв Лігу чемпіонів і підтвердив статус найсильнішої команди останніх п'яти років. Шахтар на власному досвіді не раз пересвідчився, що "містяни" дарують очки вкрай рідко. Здебільшого, коли турнірні завдання виконані. Не варто сподіватися на відсутність мотивації у володарів треблу. Пеп Гвардіола з року в рік придумує нові виклики, а футболісти реалізовують його ідеї в діапазоні між "добре" та "феноменально". Ні відхід Гюндогана та Мареза, ні травма де Брюйне не роблять Сіті бажаним суперником.

У Баварії можуть бути різні труднощі, але груповий етап Ліги чемпіонів команда проходить ідеально. З будь-яким тренером і списком гравців. За чотири попередні осені мюнхенці не виграли в Європі лише один матч з 24. Зараз у Баварії багато (ігрових, функціональних, ментальних) проблем, які тягнуться з минулого сезону. Що яскраво показало фіаско в Суперкубку Німеччини. Втім, у Баварії дуже висока якість складу, з яким можна на класі обігрувати середніх опонентів. Кейн вже почав забивати та обіцяє 30+ голів за сезон.

У Парижі енний раз перезапустили проєкт. Вже без Мессі та Неймара, проте з Мбаппе вдалося домовитися. ПСЖ підписав чимало якісних виконавців від Дембеле до Угарте, але далеко не всі підходять новому тренеру. Луїс Енріке привіз свій фірмовий "ватокат" з володінням під 80%. Поки що контроль м'яча занадто стерильний і може зійти за снодійне. При цьому Париж має достатньо вибухових креативників на чолі з Хакімі, які серією нестандартних рішень здатні прибити заколисаного опонента.

Нормальний варіант: Барселона, Наполі, Фейєнорд, Бенфіка

Барселона в чемпіонському сезоні запам'яталася надмірною академічністю атак і передбачуваністю. Хаві показав себе прагматиком. Зараз немає передумов для прискорення темпу гри. Ромеу на місці Бускетса – явний даун-грейд, а після продажу Дембеле і пошкодження Рафіньї в основі мусить виходити 16-річний Ямал. Барса досі не може вільно купувати та реєструвати гравців. Кілька людей в лазареті – вже проблеми. Варто нагадати, що каталонці два роки поспіль не виходять в плей-офф Ліги чемпіонів.

Наполі протягом попереднього сезону закохав у свою гру – було і красиво, і ефективно. Але творець чемпіонської команди кинув її. На місце Лучано Спаллетті прийшов Руді Гарсія, який любить веселий футбол і не скотить Наполі в примітив. Втримувати високу планку доведеться без лідера оборони Кіма, а до фінтів Кварацхелії вже призвичаїлися. Натомість залишився найкращий бомбардир Осімхен, який дає гарантію моментів і голів.

Фейєнорд у березні розніс Шахтар в Лізі Європи. За чутками, ті 7 голів коштували роботи Ігорю Йовічевічу. А от перед Арне Слотом успіхи в Роттердамі (фінал ЛК, 1/4 ЛЄ, чемпіонство) відкрили нові горизонти. Тренер відмовився від пропозицій з АПЛ, тому Фейє залишається небезпечним суперником. У минулому сезоні Ередивізі команда Слота вісім місяців не знала поразок, граючи в домінантному стилі з високим пресингом. Було багато камбеків. Літо не принесло великих втрат – серйозним ударом став тільки продаж капітана Кьокчю.

Кьокчю – надорожчий новачок Бенфіки, яка теж підтримує елітний рівень завдяки хорошій роботі Рогера Шмідта. Топова інтенсивність гри, поставлена атака. Серпень почався перемогою над Порту в Суперкубку. Розмін Рамуша на Кабрала може негативно влинути на реалізацію, але з появою Ді Марії креативний потенціал "орлів" навіть виріс. У позаминулому розіграші ЛЧ Бенфіка вибила Барселону, в минулому – Ювентус. Конфлікт першого номера Влаходімоса з коучем взагалі не біда – Трубін готовий вчепитися за свій шанс у конкуренції з Соарешем.

Найкращий варіант: Севілья

Знову в цій категорії переможець Ліги Європи. Севілья зустрічала весну в боротьбі за виживання, але з приходом третього тренера швидко вибралася з кризи та виграла євротрофей. Хосе Менділібар ніколи не тренував у Лізі чемпіонів, а його простий стиль більше підходить футболістам-трудягам. Біганина, пресинг, бажання відразу позбутися м'яча. Це не той фахівець, який поставить на конвеєр перемоги над слабшими суперниками. Коли його підопічні мотивовані та витримують необхідну інтенсивність – народжується успіх. В іншому сценарії все складно. Перші тури Прімери як наочний приклад – Севілья програла три з трьох і осіла на дні.

Другий кошик

Реал, Манчестер Юнайтед, Інтер, Борусія Д, Атлетіко, РБ Лейпциг, Порту, Арсенал

Поганий варіант: Реал, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Атлетіко, Інтер

Реал завершує зміну поколінь. Бензема пішов, Кроос і Модріч стають гравцями ротації, а молодь формує нові ефективні зв'язки. Карло Анчелотті перейшов на ромб у центрі поля, щоб максимально підсвітити сильні сторони Беллінгема. І той ні грама не розчаровує. Джуд – готова суперзірка, яка ідеально підходить Реалу, придумуючи голи з нічого. Мадрид любить без причини роздати очки в групі, такі подарунки не раз падали на голову Шахтарю. Однак зараз це молода голодна команда, а не ветерани, які не хочуть напружуватися проти чемпіона України. Травми Куртуа, Мілітао та Вінісіуса можуть зробити різницю в плей-офф ЛЧ, але не на груповому етапі.

У минулому сезоні Арсенал зробив величезний крок вперед. "Каноніри" нав'язали Сіті боротьбу за чемпіонство і були явно другою командою за якістю гри в АПЛ. Мікель Артета не лише поставив стильний футбол, а й навчився здобувати результати. Влітку лондонці добре попрацювали на ринку, розширивши склад під нові завдання. Хіба що травми можуть зупинити поступ. Арсенал за 6 років скучив за Лігою чемпіонів і навряд чи нехтуватиме європейськими вечорами навіть проти явних андердогів.

МЮ відстає від Арсенала на одну стадію еволюції. Ерік Тен Хаг за рік роботи заклав базу, але деякі стадії гри дуже просідають. Для перемог часто потрібні проблиски геніальності окремих футболістів. Хьойлунд покликаний покращити реалізацію, а з Онана та Маунтом тренерські ідеї мають прижитися швидше, хоча останній важко адаптовується на Олд Траффорд. У Юнайтед будуть труднощі з міцними англійськими середняками, але континентальні команди з периферійних ліг не повинні стати проблемою для Фернандеша.

Дієго Сімеоне вкотре старається перелаштувати Атлетіко на більш комбінаційний стиль. Нинішня спроба виглядає найуспішнішою зі всіх. Багато в чому завдяки Грізманну, який у вогні ще з ЧС-2022. "Матрацники" грають елегантніше та забивають більше. Минулої осені стався провал, коли Атлетіко посів останнє місце в найлегшій групі Ліги чемпіонів. На повторення тієї аномалії не варто сподіватися.

Інтер відпустив чимало гравців, але дійсно болючою є тільки втрата Брозовіча. Та й до цього Сімоне Індзагі готовий, адже з весни ставив Чалханоглу опорником. Всі інші дірки клуб непогано позалатував вільними агентами. Звичайно, Інтер навряд чи стане сильнішим і точно не повторить шлях до фіналу Ліги чемпіонів. Однак команда зіграна, чітко розуміє вимоги тренера та знає власні козирі.

Нормальний варіант: Порту, РБ Лейпциг

Порту вкрай рідко провалюється в Лізі чемпіонів і завжди бере "свої" очки. Лідери стабільні, проданий тільки Отавіу. "Дракони" почали сезон з поразки від Бенфіки та важких матчів у чемпіонаті – є питання щодо готовності.

Лейпциг влітку продав трьох головних зірок – Нкунку, Собослай і Гвардіол поїхали в АПЛ. Плюс відхід Лаймера. На заміну прийшли два десанти: підсилення з Зальцбурга та перспективна молодь з Франції. Імена нові, але Марко Розе будує команду на стандартних принципах Ред Булл: швидкість і вертикальність. У "биків" великий потенціал, що видно з побиття Баварії. Однак механізми ще не відпрацьовані. Рік тому Лейпциг і Шахтар обмінялися розгромами.

Найкращий варіант: Борусія Д

Борусія просто слабка. Завдяки везінню, неймовірній формі Джана та бідам Баварії вдалося поборотися за чемпіонство (і безславно його програти). Але реальний рівень Дортмунда спостерігався у першому колі, коли команда йшла шостою. Тренерський внесок Едіна Терзіча в основному обмежується мотиваційними діалогами. На початку нового сезону видно всі старі проблеми з побудовою атак і створенням моментів. Борусія втратила двох найкращих гравців – замінити Беллінгема та Геррейро нереально. Це єдиний суперник з другого кошика, проти якого можна спокійно розраховувати на очки.

Четвертий кошик

Реал Сосьєдад, Селтік, Ньюкасл, Уніон, Ланс, Галатасарай, Янг Бойз, Антверпен

Поганий варіант: Ньюкасл, Уніон, Реал Сосьєдад

Ньюкасл вривається в еліту АПЛ, але не так, як всі чекали. Без неймарів і салахів, зате з Едді Хау, який вміло розкриває потенціал своїх футболістів. Абсолютно заслужене 4 місце в попередній кампанії. "Сороки" ще програють іншим топ-клубам за вмінням дотискати та не сформували ментальність переможців (привіт Ліверпулю), однак організація гри на високому рівні. За глибиною складу Ньюкасл готовий до Ліги чемпіонів. Очевидно, це найгірший варіант з четвертого кошика.

Казка Уніона ніяк не завершиться. Майстерний менеджмент і тренерський геній Урса Фішера почергово вивели скромний клуб в Лігу конференцій, Лігу Європи та Лігу чемпіонів. Щосезону тренер ліпить нову команду та дивом добивається прогресу. Уніон доріс до трансферів Гозенса та Фолланда. Берлін грає у простий футбол, до якого можна знайти протидію. Але в "залізних" є магія забивання та уникання голів, яка дозволяє стабільно плювати на xG. Вже з перших турів нового чемпіонату Уніон перебирає очки. Єдиний аргумент на користь суперників – команда не гратиме в ЛЧ на своєму ламповому стадіоні.

Реал Сосьєдад кілька років тупцював під зоною Ліги чемпіонів і зрештою сюди пробився. Не сказати, що це велика несподіванка, адже основу формують гравці збірної Іспанії, а за вартістю складу Ла Реал поступається тільки трьом грандам. Футбол басків приємний оку та виділяється на фоні сірої маси Ла Ліги. Щоправда, літній розмін не додасть симпатій і сили Сосьєдаду: геніальний Давід Сілва завершив кар'єру, а на його місце взяли гравця з ліги окупантів.

Нормальний варіант: Ланс, Селтік, Галатасарай

Ланс – ще одна історія стрімкого прориву, за якою стоїть тренер. Коронавірусну пандемію клуб зустрів у другому дивізіоні, вже в минулому сезоні боровся з ПСЖ за титул, а тепер готується до ЛЧ. Франк Ез примудрився організувати класну команду з гравців середнього рівня. Супернадійна оборона, ефективне використання перехідних фаз і хороший пресинг. Але над позиційною атакою ще треба працювати – проти них можна припаркувати автобус. Ланс влітку відпустив найкращого бомбардира Опенда та капітана Фофана, а чемпіонат розпочав з одного очка в трьох турах.

Перед торішнім жеребкуванням Селтік вважався небажаним суперником і потім підтвердив видані аванси в групі з Шахтарем. Шотландці розписали дві нічиї з "гірниками", маючи явну перевагу, а також не соромилися сміливо грати з Реалом. Ендж Постекоглу пішов на підвищення в Тоттенхем, а команду вдруге очолив Брендан Роджерс. Тренер, звісно, грамотний, але склад (зібраний в основному на азійському ринку) комплектували під його попередника.

Зірок Галатасарая можна довго перераховувати: Мертенс, Зієш, Заха, Тете, Демірбай, Торрейра, Анхеліньо... Але одні не готові грати, інші – не розуміють, чого хоче тренер. Це список імен, а не команда. Тільки Ікарді стабільно знаходить і реалізовує моменти. У кваліфікації Ліги чемпіонів турки склали відверто погане враження. Галатасарай не міг спокійно пройти литовський Жальгіріс, а на фоні норвезького Мольде грав дуже слабко і з меншим везінням мав вилітати.

Найкращий варіант: Янг Бойз, Антверпен

Янг Бойз – найприємніший суперник з четвертого кошика. Швейцарська ліга вже понад місяць як стартувала, а чемпіон виглядає зовсім не готовим. І не має особливих резервів для якісного ривка. Найкращий гравець Рідер тікає в Ренн, перед тим пішли важливі Фасснахт і Цезігер. Підтягнувши фізику, Янг Бойз зможуть покусати у домашніх матчах на штучному газоні, але будуть аутсайдером у будь-якій групі.

Антверпен у божевільній розв'язці виграв першість Бельгії, хоча за підбором виконавців не був навіть другим у лізі. Клуб 66 років не грав у ЛЧ. Архітекторами успіху стали Марк Овермарс і Марк ван Боммель. Відомі імена закінчуються на колишніх гравцях Тоттенхема – Янссені та Алдервейрельді. Тобі з капітанською пов'язкою на руці забив той красивий чемпіонський гол. Боротися з Антверпеном можна, в чому переконав у плей-офф АЕК. За літо команда не отримала підсилення, натомість продала двох людей з основи.

Найгірший підсумок жеребкування для "гірників": Баварія, Реал, Шахтар, Ньюкасл

Найкращий підсумок жеребкування для "гірників": Севілья, Борусія Д, Шахтар, Янг Бойз