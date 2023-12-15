Як повідомлялось раніше, Шахтар після вирішальної дуелі з Порту за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів вирушив у Японію задля товариського матчу проти середняка місцевої J1-ліги Авіспи Фукуоки.

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Вечір першого дня футболісти донецького клубу вирішили провести у центрі Токіо, про що деякі гравці відзвітували на своїх сторінках в Instagram.

Окрім того, було організовано потужну програму для популяризації клубу і України, інформує прес-служба "помаранчево-чорних". Спеціально для цього спарингу Шахтар випустив форму, на якій прізвища гравців написані японською. Також до особливої атрибутики увійшли шалики "Україна – ФК Шахтар".

Нагадаємо, у суботу, 16 грудня, відбудеться фотосесія та зустріч із представниками української спільноти в Посольстві України. 17 грудня команда проведе відкрите тренування та прес-конференцію за участю головного тренера й футболістів. А в день матчу, який відбудеться 18 грудня, "гірники" влаштують урок футболу для місцевих дітей.

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