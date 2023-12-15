Как сообщалось ранее, Шахтер после решающей дуэли с Порту за выход в плей-офф Лиги чемпионов отправился в Японию для товарищеского матча против середняка местной J1-лиги Ависпы Фукуоки.

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Вечер первого дня футболисты донецкого клуба решили провести в центре Токио, о чем некоторые игроки отчитались на своих страницах в Instagram.

Кроме того, была организована мощная программа для популяризации клуба и Украины, информирует пресс-служба "оранжево-черных". Специально для этого спарринга Шахтер выпустил форму, на которой фамилии игроков написаны на японском. Также в особую атрибутику вошли шарфы "Украина – ФК Шахтер".

Напомним, в субботу, 16 декабря, состоится фотосессия и встреча с представителями украинского сообщества в Посольстве Украины. 17 декабря команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов. А в день матча, который состоится 18 декабря, "горняки" устроят урок футбола для местных детей.

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