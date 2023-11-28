У дебюті зустрічі захисник житомирців Владислав Шаповал жорстко вдарив по гомілкостопу Валерія Бондаря. Рефері Ігор Пасхал обмежився жовтою карткою, що неабияк розлютило представників Шахтаря. Спортивний директор "гірників" Даріо Срна закликав УАФ втрутитися, але в комітеті арбітрів цей епізод оцінюють по-іншому.

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"Гравця № 11 ФК Полісся, який намагається вести боротьбу за м'яч, випереджає суперник, який зіграв першим. Як це часто трапляється в таких ситуаціях, контакту між ступнями гравців не уникнути, а отже, це сталося ненавмисно через запізнення гравця ФК Полісся. При цьому цей прийом не містив у собі такої інтенсивності або сили, щоб створити загрозу здоров'ю суперника. Із цієї причини це потрібно вважати фолом, що було скоєно у нерозсудливій манері, а сама динаміка та інтенсивність не містила в собі надмірної сили або жорстокості, незважаючи на те, що точка контакту була трохи вище, ніж за звичайного наступу.

VAR правильно обмежується перевіркою того, що сталося, оскільки арбітр правильно виніс попередження гравцю № 11 ФК Полісся", – йдеться у заяві на офіційному сайті УАФ.

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