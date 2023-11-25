"На жаль, хочу ще раз повернутися до вчорашньої гри, де суддя VAR пан Балакін припустився дуже серйозної помилки. І мовчати про це ми більше не можемо. Від початку чемпіонату футболісти Шахтаря отримали п’ять червоних карток. З них три вилучення, на мою думку, були справедливими. Проте навіть легші наші фоли закінчувалися вилученнями, а вчора на 10-й хвилині була чиста червона картка на Бондарі, і це навіть ніхто не обговорює.

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Не знаю, до кого з цим звертатися, тому звертаюся до УАФ та відповідних органів і хочу сказати, що це вже не випадковість. Мені це нагадало попередній чемпіонат, коли Мудрик у матчі з Рухом отримав червону картку на рівному місці. На початку цього чемпіонату Бондаренко, який узагалі в житті не фолив, уже дві червоні отримав, а також Чигринський, Ракицький, Гочолейшвілі – я хочу, щоб усі подивилися на ці червоні картки та порівняли з учорашнім фолом, де картку не дали.

Ви знаєте, що Шахтар купив дві системи VAR, Полісся придбало один VAR – і це не для того, щоб їх судили якось інакше, а щоб в українському футболі були порядок та чесність. Але хочу сказати, що іноді краще, аби арбітри судили без VAR, бо я розумію помилки суддів, адже вони також люди, я розумію помилки, коли VAR немає. Проте вчора була чиста помилка, яка не є випадковою. Тому звертаюся, аби цей момент розібрали.

Пан Балакін судив у Європі, наскільки я розумію, дві гри протягом останніх трьох-чотирьох тижнів. Я пана Балакіна вважаю молодим і перспективним арбітром, але вчора він припустився дуже серйозної помилки, яка не відповідає його рівню. І я гадаю, що з таким підходом українські арбітри ненадовго затримаються у Європі. І нехай на мене ніхто не ображається, але більшість арбітрів могли б подивитися на Катерину Монзуль та її бригаду, на те, як вони судять. Вони можуть стати прикладом для дуже багатьох арбітрів в Україні", – цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

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