Програму 15-го туру Прем'єр-ліги відкрив поєдинок на Арені Львів, де Шахтар приймав Полісся. Нервове протистояння з великою кількістю фолів та боротьби завершилося без голів.

Рятівна стійка та героїзм екс-кіпера Динамо у відеоогляді матчу Шахтар – Полісся

Одним із найпомітніших на полі був захисник "гірників" Валерій Бондар. У розмові з Футбол 24 оборонець Шахтаря розповів про матч з Поліссям.

– Сьогодні ми втратили два бали. Шахтар мав здобувати перемогу над Поліссям.

– Цю перемогу могли принести саме ви. На третій компенсованій хвилині ви пішли в атаку і з близької відстані пробили над поперечкою. Не вистачило фарту?

– Та не фарту, а майстерності не вистачило. У таких моментах треба вирішувати долю матчу. Неважливо, хто опиняється на ударній позиції – такі м'ячі треба забивати і я мав це робити.

– Матч розпочався з доволі жорсткої гри Полісся у відборі. Здається, апогеєм агресії на 10-й хвилині став фол Владислава Шаповала проти вас. Зараз ви помітно накульгуєте. Це наслідок того епізоду?

– Так, це наслідок цього епізоду. Нога трішки болить.

– Рефері показав гравцю Полісся лише жовту. На вашу думку це червона?

– У нас є VAR, у нас є дуже кваліфіковані арбітри. Напевно, вони вирішують, коли червона, коли пенальті у ворота Металіста 1925 має бути, а коли нема червоної. Напевно, тут не було червоної (очевидно, йдеться про суперечливий пенальті на користь Полісся у матчі минулого туру проти Металіста 1925, – Футбол 24).

– Під час поєдинку ви намагалися розповісти арбітру Ігорю Пасхалу про те, як вас із Барселоною судили.

– Ну просто нас зовсім по-іншому судять у Європі. Там інші судді, вони завжди дають грати. Ми з Барселоною грали 5 хвилин у меншості [через травму гравця], нам ніхто м'яч не вибивав, ніхто не зупиняв гру. Але знову таки, я не хочу виправдовуватися – це рішення арбітра.

– Шахтар не забив вперше у поточному році. Полісся класно в обороні зіграло чи, скоріше, ви свої нагоди не реалізували?

– Ні, ми свої нагоди не реалізували. Ми мали брати сьогодні три бали.

– Якщо раніше ви змагалися за чемпіонство з Динамо, згодом додався СК Дніпро-1, то тепер у цій групі ще й Кривбас з Поліссям. Сьогодні був матч лідерів?

– Це чудово. Це свідчить про те, що чемпіонат зростає, деякі команди стають сильнішими. Думаю, надалі буде цікава боротьба.

– Ви мали два непрості завдання: стримати реактивного Бені Макуана і не програти боротьбу гренадеру Пилипу Будківському.

– Було складно. Ці форварди дають Поліссю якість та енергію.

– Вже у вівторок на Шахтар чекає Ліга чемпіонів. Встигнете відновитися?

– Я сподіваюся, що так.

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