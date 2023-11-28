В дебюте встречи защитник житомирцев Владислав Шаповал жестко ударил по голеностопу Валерия Бондаря. Рефери Игорь Пасхал ограничился желтой карточкой, что разозлило представителей Шахтера. Спортивный директор "горняков" Дарио Срна призвал УАФ вмешаться, но в комитете арбитров этот эпизод оценивают по-другому.

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"Игрока № 11 ФК Полесье, пытающегося вести борьбу за мяч, опережает соперник, сыгравший первым. Как это часто случается в таких ситуациях, контакта между ступнями игроков не избежать, а значит, это произошло ненамеренно из-за опоздания игрока ФК Полесье. При этом этот прием не содержал в себе такой интенсивности или силы, чтобы создать угрозу здоровью соперника. Несмотря на то, что точка контакта была несколько выше, чем при обычном наступе.

VAR правильно ограничивается проверкой случившегося, поскольку арбитр правильно вынес предупреждение игроку № 11 ФК Полесье", – говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

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