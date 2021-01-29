Вже сьогодні, 29 січня, підопічні Луїша Каштру розпочнуть другий тренувальний збір, який також пройде у Туреччині. Шахтар буде базуватися в тому ж готелі Regnum Carya у Белеку і вже запланував низку контрольних матчів.

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Спаринги "гірників" будуть проходити кожні три дні, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Перший – проти словенської Мури – відбудеться вже 31 січня (старт – о 10:00). Того ж дня команда Каштру зіграє з Црвеною Звездою (16:00 за Києвом). Надалі Шахтар зустрінеться зі Слованом із Братислави та грузинським Локомотивом.

Нагадаємо, впродовж першого тренувального збору донеччани провели три спаринги. Два з них Шахтар звів до нічиїх (з Лехом та Лудогорцем), а також обіграв Сілекс. Запланована зустріч з Марібором не відбулася через спалах коронавірусу в словенській команді.

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