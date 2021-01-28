Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко все ближчий до Аталанти.

Шахтар готовий відпустити Коваленка в Аталанту у січні, – TMW

За повідомлення видання TuttoAtalanta, українець може вже у найближчі вихідні вирушити на медогляд в італійський клуб. Очікується, що 24-річний футболіст прибуде в Бергамо вранці 30 січня. Зараз переговори між сторонами активізувалися. Для Коваленка вже підготували контракт на 4,5 року – до літа 2025 року.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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