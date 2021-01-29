Уже сегодня, 29 января, подопечные Луиша Каштру начнут второй тренировочный сбор, который также пройдет в Турции. Шахтер будет базироваться в том же отеле Regnum Carya в Белеке и уже запланировал ряд контрольных матчей.

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Спарринги "горняков" будут проходить каждые три дня, сообщает Shakhtar News. Первый – против сербской Црвены Звезды – состоится уже 31 января. В дальнейшем Шахтер встретится со Слованом из Братиславы и грузинским Локомотивом.

Напомним, в течение первого тренировочного сбора дончане провели три спарринга. Два из них Шахтер свел к ничьим (с Лехом и Лудогорцем), а также обыграл Силекс. Запланированная встреча с Марибором не состоялась из-за вспышки коронавируса в словенской команде.

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